On September 9, 2017, the Spanish federal police, la Guardia Civil, raided a small newspaper El Vallenc in the Catalan town, Valls. The Guardia Civil was operating on the suspicion that El Vallenc was using its presses to print ballots for Catalonia’s October 1 independence referendum. As they searched, four imposing Guardia Civil officers guarded the newspapers’ doors against local neighbors who had begun to gather in protest. The alarm spread on Twitter: after growing tensions between the Spanish and Catalan governments, the federal police were now shutting down an independent newspaper. Then, a set of photos began to spread. The protesters outside El Vallenc had placed a ballot box in front of the Civil Guards and had begun voting with ballots they had just printed at home. As the box filled, the Guardia Civil finished their raid, turning up no evidence of any ballots printed within the offices of El Vallenc.

Internationally, however, there was no coverage of the performance outside El Vallenc. A month later, the international news circuit was dominated by the violence between police and voters during the Catalan referendum. More than seven hundred and sixty people were injured during the course of the day.

Catalonia is an autonomous region of Spain with a newly resurgent independence movement; reasons for and against independence vary from the historical, national, and economic. The Catalan government has since published the election results (although the police intervention and the illegality of the vote makes their results unverifiable): 90 percent voted for independence (of a turnout of about 43 percent). Since the referendum, the Catalan and Spanish government are engaged in a political war, each testing each other’s resolve—and the patience of the European Union.

The highly publicized protest strategies used on October 1 by Catalan voters had been rehearsed and learned over years of peaceful assemblies around Catalonia, particularly in Barcelona. I observed the October 1 referendum in Barcelona (specifically, I split my time between three voting booths: Escola Univers, Centre Civic La Sedeta, and Escola Fuctuós Gelabert) as part of a long-term research trip on protest and street theatre in Barcelona.

Since 2012, the Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) and other independence activists have been staging large-scale, theatrical protests to garner internal and external support. Through these organizations, repertoires of theatricalized protests have developed on Barcelona’s streets seeking to shine the spotlight on the merits of Catalan independence.

This is not to say that Catalonia has been particularly successful in attracting the world to its secessionist dream. In fact, unless you have been living in Europe for a while, it is likely you may not know much about the Catalan region. Catalonia is located in the northeast of Spain and has it own culture and language, called Catalan. The “Catalan problem” (i.e., the political, historical, and cultural tension between Spain and Catalonia) predates the national concept of “Spain” or “Catalonia.” In oversimplified terms, during the War of Spanish Succession (1701–1714) what is now “Spain” sided with the Bourbon royal family while what is now “Catalonia” sided with the Habsburg royal family, leading to a brutal siege of Barcelona in 1714.

Since 1714, Catalonia has been part of Spain under a series of monarchies, dictators, and governments that have more often been repressive towards Catalan culture and language. The most recent was the Francisco Franco dictatorship, which lasted from 1939 to 1975, and which sought to degrade the Catalan culture and language to extinction. If referencing back to 1714 seems ridiculous, well a major part of Catalan popular culture revolves around 1714. If you are a fan of soccer (football), tune in to the next home game of Futbol Club Barcelona (Barça) and listen to the crowd at minute 17:14 and you’ll hear the crowd chant “Independencia” (also repeated at minute 62:17, the seventeenth minute of the second half). Many pro-Catalan/pro-Independence events are slated to begin at 5:14 p.m.—as it is 17:14 in European time conventions.

The rallies are made spectacular by sheer numbers (often about one million people attend), performances of popular culture (national dances, puppet shows, and human towers), and because there’s usually a participatory component for those protesting.

The symbology of 1714 extends to Catalonia’s National Day (also known as Diades in Catalan) held every year on September 11, the anniversary of the fall of Barcelona to Spanish troops in 1714. The Diades began in 1901 at a moment of national fervor in Catalonia, and were picked up again after a long period of Catalan repression shortly after the death of Franco in 1975. These Diades, however, were for local consumption. With the economic crisis reaching its peak in 2010—and the Spanish Constitutional Court overturning Catalonia’s autonomous agreement the same year—Diades became more and more political. In 2011, the ANC was founded to campaign for Catalan independence, with the Diada as the major event of the year.

Since 2012, the Diades have been designed to buoy support for independence among Catalans and to reach out to the international world. The rallies are made spectacular by sheer numbers (often about one million people attend), performances of popular culture (national dances, puppet shows, and human towers), and because there’s usually a participatory component for those protesting. A Diada includes previous rehearsals with dedicated citizens and instructive videos shared via social media and messaging services. They also include a lot of flags, banners, and posters, whose wording range between Catalan (the most popular), English, and Spanish. In other words, the Diades are designed, in part, as a massive participatory performance to be broadcast for foreign consumption. The first large Diada of 2012 drew two million people and proved to be a game changer: proof that an independence movement was feasible within Catalonia. It also resulted in panoramic photos and videos of Barcelona’s streets crammed with protestors appearing on international news networks, particularly around Europe.

In 2013, the Diada was convened as a human chain made up of about 1.6 million people extending about 400 kilometers from the Catalan northernmost border with France to its southernmost border with Valencia. Protestors had signed up for a specific section via an internet interface. On September 11, they traveled to their section, accompanied by neighbors and total strangers—and groups of performers of Catalan popular culture. As they gathered, music played, traditional dances were danced, the street puppets capgrossos (bigheads) and gegants (giants) performed, and the castellers built and dismantled castells, or human towers. Here’s a video of the day’s festivities (skip to 3:03 for an impressive look at the highways that day).

Video of iffJ1TgljE0

Like many Diades and protests, it had a festive atmosphere that promoted getting to know new people (after all, they had to hold hands for a bit!). Using helicopters and motorcycles, the ANC created and shared videos of the protestors extending from France to Valencia. The final number of attendees is disputed—and some Spanish commentators insist that the numbers were inflated with cardboard cutouts—however nearly every individual I’ve spoken to considers it one of the best Diades held.

A typical Catalan “castell” performed at the 2012 National Day of Catalonia, la Diada. These Diades capitalize on visually striking events and images such as this one. Photo by David Ramos/ Getty Images.

The 2014, 2015, and 2016 Diades were all similarly large and participatory. The 2014 Diada drew an estimated 1.8 million protesters who created a “V” for “Via Catalana,” or “Catalan Path,” ahead of the independence referendum organized for November 9, 2014 (ultimately delegitimized shortly before the vote). Here’s a short video of the day (including a few shots of the street puppets capgrossos, gegants, and the human towers castellers).

Video of iscGER90e8c

The 2015 Diada, two million protestors accompanied a yellow arrow pointing towards independence. (In this video skip to 1:25 for the best arrow panoramas, and do note that on this track, the song’s lyrics switch between Catalan and English.)

Video of 4xO5ulXs1do

The 2016 Diada, was split across major population centers in Catalonia—Barcelona, Berga, Lleida, Salt, and Tarragona—representing the major axes and values (eixos) of an independent Catalonia. Each of these Diades were well attended and well covered by international media.

Coming on the heels of the Guardia Civil’s intervention in the newspaper El Vallenc, and the Valls neighbor’s performative protest, this year’s Diada came with its own energy. In the weeks before the Diada, I was advised again and again by ANC coordinators and independence supporters to savor this Diada as it would be Catalonia’s last; after independence, there will be no need to keep gathering and protesting on September 11. The Diada took place at the intersection of Passeig de Gràcia and Carrer d’Aragó, where about one million protestors made the form of a plus sign (+)—symbolizing yet one more pro-independence protest—ahead of the referendum. (In this video, skip to minute 2:00 for panoramic shots of the + sign). Among the typical Catalan independence flags and signs were also ballot papers that had been printed at home.

But, what does it mean that these massive, peaceful performances have not garnered international attention?

I had managed to be at the right place at the right time…right in front of the doors of the Government’s economic offices. I stood amongst university students with their books, businesspeople still in their office wear, and retirees—most of whom had managed to pick up along the way a flag or two.

Since August 2017, Barcelona and the Catalan referendum have received more press than ever before. Partly, this is due to the August 17 Barcelona terrorist attack, which revealed problematic communications between the Spanish Government and the Catalan police. Tensions between the Catalan and Spanish government again came to a head on September 20, when the Guardia Civil arrested fourteen high-ranking members of the Catalan government, suspended the economic agreement between them, and found the referendum’s ballot papers. In Barcelona, people immediately took to the streets in an improvised, multi-day protest for which they were well rehearsed. By 4 p.m. on September 20, thousands of people had congregated to the city’s center: I had managed to be at the right place at the right time and found myself in the epicenter—right in front of the doors of the Government’s economic offices. I stood amongst university students with their books, businesspeople still in their office wear, and retirees—most of whom had managed to pick up along the way a flag or two. Castellers created improvised (and small) human towers, still in their street clothing as opposed to their regular uniforms. Although people were aghast at the political situation, the atmosphere was festive—people shared water, sunscreen, and the newest information on their quickly draining cell phones. Popular chants included “We will vote!” “These ballots are our weapons,” and “Europe, where are you?” while a large protest sign showed a ballot box and, in English, “Spain, is this what you’re afraid of?” By 5 p.m., the facade of the Economic building displayed a massive banner that read, again in English, “Welcome to the Catalan Republic.”

When the Guardia Civil raided El Vallenc the story was publicized via Twitter. The improvised protest of September 20 grew thanks to Tweets, Whatsapp, and Telegram messages about the arrests—and that people were meeting outside the Economic building. On October 1, voters went to the polls armed with their camera phones, ready to record the day (in fact, the majority of video of the day’s violence were captured and shared via individuals’ cell phones).

Since October 1, Catalonia has regularly graced the front pages of European and international newspapers and news sites. On October 3, it was due to a massive strike in protest of the police violence during the referendum. On October 7, people gathered in front of their local government dressed in white, asking for dialogue between Catalonia and Spain. On October 8, large-scale anti-independence protests were held in Barcelona, Madrid, and various other cities throughout Spain. On October 12, the Spanish National Day (called El Día de la Hispanidad in observance of the discovery of America by Columbus) included many pro-Spanish unity protests and signs.

This situation will not end quickly or quietly. In the meantime, Catalans and Spaniards are likely to take to the streets, engaging in highly theatrical protests, hoping for something to change.

***

10/18/17:

On October 16, Jordi Sànchez, the president of the ANC, was arrested (alongside Jordi Cuixart, the leader of Òmnium Cultural) pending investigation for the crime of sedition. On October 17, mass protests were held throughout Catalonia under the hashtag #LlibertatJordis (or Freedom for Jordi(s)). People met in the early evenings on the streets around Catalonia in silence for a candlelight vigil for the two imprisoned men. In Barcelona, where local police estimate 200,000 people gathered, the silent protest was, for many, highly emotional. As political maneuvering and tensions continue, so will theatrical protests in Catalonia.

***

El 9 de Septiembre de 2017, la Guardia Civil Española hizo una redada en los locales del periódico catalán El Vallenc en Valls, una pequeña ciudad al sur de Catalunya. La Guardia Civil tenía la sospecha que El Vallenc estaba usando sus máquinas de imprenta para imprimir papeletas para el referéndum de independencia en Catalunya, previsto para el 1 de octubre. Mientras que registraban los locales del periódico, cuatro Guardias Civiles guardaban la puerta con su imponente presencia, vigilando a los vecinos que empezaban a congregarse delante del edificio en protesta. La alarma se extendió por Twitter: en plena tensión entre los gobiernos español y catalán, la Guardia Civil estaba interviniendo un periódico independiente. Acto seguido empezaron a diseminarse fotos por Twitter: los vecinos habían colocado una urna delante de las puertas de El Vallenc, justo delante de la Guardia Civil, y estaban votando con papeletas que habían traído de sus casas, impresas usando ordenadores personales. Mientras que los vecinos seguían introduciendo papeletas en la urna, la redada de la Guardia Civil finalizó sin que se encontrara ningún rastro de papeletas en las oficinas de El Vallenc.

La actuación – o la performance, una palabra sin traducción exacta en este caso– delante de El Vallenc no tuvo cobertura mediática en la prensa internacional. Sin embargo, un mes más tarde la prensa internacional mostró ampliamente la violencia entre la policía y los votantes durante el referéndum catalán, con el resultado de más de 760 personas heridas a lo largo del día.

Catalunya es una región autónoma en España con un renacido movimiento independentista. Las razones a favor y en contra de la independencia abarcan aspectos históricos, nacionalistas y económicos. El día después del referéndum, el gobierno de Catalunya publicó los resultados del mismo (aunque esos resultados no se pueden contrastar dada la intervención policial y la ilegalidad de dicho referéndum): 90% de los votos fueron favorables a la independencia con una participación del 43% del censo. Desde la celebración del referéndum, los gobiernos catalán y español están enzarzados en una guerra política, poniéndose a prueba mutuamente ante la determinación del otro, así como la paciencia de la de la Unión Europea.

Las protestas públicas y estratégicas usadas por los votantes Catalanes el 1 de octubre fueron integradas y ensayadas durante años de asambleas pacíficas en toda Catalunya, y particularmente en Barcelona. Personalmente, pude ser testigo del referéndum del 1 de octubre en Barcelona (estuve en tres colegios electorales: Escola Univers, Centre Civic La Sedeta, y Escola Fuctuós Gelabert) como parte de una investigación sobre las manifestaciones y el teatro callejero (performance) de Barcelona.

Desde el año 2012, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y otros activistas independentistas han estado organizando protestas teatrales a gran escala con el objetivo de recabar apoyo interno (en Catalunya y en España) y externo (en Europa y a nivel internacional). A través de estas organizaciones, se ha ido desarrollando un repertoire de protestas teatralizadas en las calles de Barcelona, que buscaban sacar a la luz los méritos de la independencia catalana.

Sin embargo, Catalunya no ha salido victoriosa en su intento de captar la atención del mundo hacia su sueño independentista. De hecho, el lector probablemente desconozca el problema a no ser que lleve un cierto tiempo viviendo en Europa. Catalunya está geográficamente ubicada en el noreste de España aunque posee su propia cultura e idioma: el catalán. El “problema catalán” (o la tensión política, histórica y social entre Catalunya y España) es anterior al concepto nacional de España o de Catalunya. En términos muy generales, durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), la España de entonces se alineó con la monarquía de los Borbones mientras Catalunya se puso del lado del imperio de los Habsburgo. La guerra terminó con un asedio brutal de Barcelona en 1714.

Desde 1714, Catalunya ha formado parte de España en una sucesión de monarquías, dictaduras y gobiernos, a menudo con carácter represivo contra la cultura y el idioma catalán. La dictadura más reciente ha sido la de Francisco Franco, 1939-1975, que intentó degradar la cultura e idioma catalán hasta el punto de querer extinguirlos. Aunque las referencias históricas a 1714 puedan parecer caricaturales dado el tiempo transcurrido, los símbolos de 1714 son una parte intrínseca de la cultura popular catalana. El lector aficionado al fútbol que vea el próximo partido del Futbol Club Barcelona (Barça) podrá escuchar el grito de “INDEPENDÈNCIA” del público en el minuto 17 y 14 segundos (también se repite en el minuto 62m14s, minuto catorce de la segunda parte). Muchos eventos pro-catalanistas y/o pro-independentistas empiezan a las 5h14 de la tarde – o las 17h14 en la convención horaria Europea.

La simbología del 1714 se extiende al Día de Catalunya, o “la Diada”, en catalán. La Diada se celebra cada año el 11 de septiembre, aniversario de la caída de Barcelona a manos de las tropas españolas/borbónicas en 1714. Las Diades empezaron en 1901 en un momento álgido del nacionalismo en Catalunya, y retomaron impulso después de la muerte de Franco en 1975, que acabó con la larga represión franquista de Catalunya. Esas Diades eran para consumo en clave interna–hechas por y para los catalanes como celebración cultural y local. Las Diades se politizaron a partir del 2010, en el momento más duro de la crisis económica, y coincidiendo con la anulación de 27 artículos del Estatuto de Autonomía de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional de España. En el 2011, se crea la ANC para hacer campaña por la independencia, con la Diada como el evento central del año.

Desde el 2012, las Diades han sido diseñadas para promover el catalanismo, dar apoyo al sentimiento independentista en Catalunya, y proyectarlas en el ámbito internacional. Las Diades son espectaculares gracias a la gran afluencia de público (las Diades tienen un promedio de asistencia de 1 millón de personas), muestras de la cultura popular (bailes nacionales, títeres y castillos humanos), y porque normalmente tienen componentes participativos para los manifestantes. Una Diada incluye ensayos previos con grupos de voluntarios y vídeos con instrucciones que se publican por redes sociales como Whatsapp, Telegram, Twitter y Facebook. También incluye un gran número de banderas, estandartes y pancartas escritas en catalán, inglés y castellano. Es decir, las Diades están diseñadas en parte como una actuación masiva y participativa, para las cámaras de la prensa extranjera y para consumo internacional. La primera Diada con participación masiva– la del 2012 – reunió unos 2 millones de personas y demostró que el movimiento independentista en Catalunya era posible. También produjo imágenes y videos panorámicos de las calles de Barcelona abarrotadas de gente y con profusión de banderas y mensajes en inglés, difundidos por la prensa extranjera, especialmente la europea.

En el 2013, la Diada fue organizada como una cadena humana compuesta de unos 1.6 millones de personas y que se extendía a lo largo de 400 kilómetros, desde la frontera catalana con Francia al norte, al sur con la Comunidad Valenciana. Los manifestantes habían escogido su tramo a través de un portal de Internet. El 11 de septiembre se desplazaron a su tramo, acompañados de vecinos, desconocidos y grupos representativos de la cultura popular. Mientras que se formaba la cadena humana, sonaba la música, se bailaban bailes tradicionales, habían actuaciones de títeres callejeros capgrossos (cabezones) y gegants (gigantes), y los castellers montaban y desmontaban sus castillos humanos. Aquí hay un enlace a un video de ese día (vaya al minuto 3:03 para una vista aérea de las autopistas ese día). Como muchas Diades y protestas en Catalunya, la cadena humana tenía una atmósfera festiva donde la gente se iba conociendo (¡ayudados por el hecho de tomarse de la mano por tanto tiempo!). Usando helicópteros y motocicletas, la ANC creó y difundió vídeos de la línea de manifestantes que se extendía desde Francia hasta la Comunidad Valenciana. El número final de asistentes provocó debate – algunos comentaristas españoles insisten en que el número de asistentes fue exagerado y falsificado con recortes de figuras humanas hechas de cartón – pero para la mayoría de las personas con las que he hablado, esta fue su Diada preferida.

Las Diades del 2014, 2015 y 2016 también fueron masivas y participativas. La Diada del 2014 reunió aproximadamente 1,8 millones de manifestantes que crearon una “V” de “Vía Catalana” antes de un referéndum de independencia organizado para el 9 de noviembre (que fue deslegitimado antes de la votación). Aquí hay un vídeo corto del día (incluyendo los títeres capgrossos y gegants, y los castillos humanos). En la Diada del 2015, 2 millones de manifestantes formaron una flecha amarilla que señalaba hacia la independencia. (En este vídeo, vaya al minuto 1:25 para las mejores panorámicas de la flecha y observe que la canción alterna entre el catalán y el inglés.) La Diada del 2016 fue repartida entre las grandes ciudades de Catalunya – Barcelona, Berga, Lleida, Salt y Tarragona. Cada ciudad representaba un valor (eixos) de una Catalunya independiente. Cada una de esas Diades tuvo una gran afluencia de manifestantes y tuvo cobertura por parte de la prensa internacional.

Este año, la Diada aprovechó fuentes de energías nuevas. Fue dos días después de la intervención de la Guardia Civil en El Vallenc y de la protesta teatral del pueblo de Valls, y a menos de tres semanas del referéndum. En las semanas anteriores a la Diada, coordinadores de la ANC y gente partidaria de la independencia insistían que esta Diada se tenía que disfrutar, ya que iba a ser la última. Después de la independencia no sería necesario convocar más manifestaciones el 11 de septiembre. La Diada de 2017 tenía como punto céntrico el cruce de Passeig de Gràcia y Carrer d’Aragó. Aproximadamente 1 millón de personas se unieron para crear el signo más (+) – simbolizando una manifestación de independencia más antes del referéndum, una suma de todas las razones para querer Catalunya, y un símbolo positivo en general. (En este vídeo, vaya al minuto 2:00 para una panorámica del +). Entre las banderas y pancartas independentistas, la gente también llevaba papeletas, impresas a domicilio.

Pero, ¿cómo se explica que estas actuaciones masivas y pacíficas no hayan conseguido una atención internacional significativa?

Desde agosto del 2017, la ciudad de Barcelona y el referéndum de Catalunya han recibido más atención de los medios que nunca. Esto se debe en parte al atentado terrorista del 17 de agosto en Barcelona, que puso de manifiesto ciertos problemas de comunicación entre el gobierno español y la policía catalana. Las tensiones entre ambos gobiernos se agravaron el 20 de septiembre cuando la Guardia Civil arrestó a 14 altos cargos del gobierno catalán y encontró una gran parte de las papeletas para el referéndum, mientras los términos del acuerdo económico entre el gobierno español y la comunidad autónoma catalana fueron intervenidos. En Barcelona, la gente inmediatamente se echó a la calle en una protesta improvisada multitudinaria para la cual estaban bien rodados. A las 4 de la tarde del 20 de septiembre, miles de personas se habían congregado en el centro de la ciudad. Tuve la suerte de ser testigo de tal acontecimiento, encontrándome delante de las puertas de la oficina económica del gobierno catalán mientras era intervenida por la Guardia Civil. Estuve entre estudiantes de universidad (con sus libros), empresarios/as con trajes y gente jubilada. La mayoría llegaron con una bandera o una pancarta a la manifestación. Castellers improvisaron pequeños castillos humanos – no tenían gente suficiente y estaban vestidos con su ropa de cada día, en vez de los uniformes apropiados. Aunque todos vivíamos con incertidumbre la situación política, el ambiente seguía siendo festivo – la gente compartía agua, crema solar y las noticias más recientes que llegaban a sus teléfonos móviles que rápidamente se quedaban sin pila. Consignas populares incluían “votarem”, “estas papeletas son nuestras armas,” y “¿Europa, dónde estás?” mientras que una pancarta enorme mostraba una urna con el lema “España, ¿de esto tienes miedo?” en inglés (“Spain, is this what you’re afraid of?”). A las 5 de la tarde, de la fachada del edificio colgaba una enorme pancarta donde se podía leer, también en inglés, “Bienvenidos a la República Catalana” (“Welcome to the Catalan Republic”).

La noticia de que la Guardia Civil estaba interviniendo El Vallenc se publicó a través de Twitter. La protesta improvisada del 20 de setiembre creció en volumen a través de Twitter, Whatsapp y Telegram diseminando mensajes sobre la detención de cargos políticos y cómo la gente se estaba reuniendo delante del edificio de economía. El 1 de octubre, la gente se presentó a votar con sus teléfonos y cámaras, dispuestos a inmortalizar el día. De hecho, la mayoría de los vídeos que dan prueba de la violencia de ese día fueron grabados con teléfonos individuales.

Desde el 1 de octubre, Catalunya aparece de forma rutinaria en las portadas de la prensa europea e internacional. El 3 de octubre fue por la huelga general en Catalunya y una protesta masiva en contra de la violencia policial durante el referéndum. El 7 de octubre, la gente se reunió delante de las alcaldías, vestida de blanco, pidiendo diálogo entre Catalunya y España. El 8 de octubre se vieron protestas masivas en contra de la independencia en Barcelona, Madrid, y otras ciudades de España. El 12 de octubre, el día nacional de España (llamado Día de la Hispanidad para celebrar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón) se pudieron ver manifestaciones a favor de una España unida.

No se ve un final ni rápido ni silencioso a esta situación. Mientras tanto, catalanes y españoles seguirán en la calle, participando en manifestaciones teatrales, esperando que algo cambie.

***

10/18/17:

El 16 de Octubre, Jordi Sànchez, el presidente de la ANC, fue arrestado (con Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural) y están siendo investigados por un posible delito de sedición. El 17 de octubre hubo protestas masivas por toda Catalunya con el hashtag #LlibertatJordis (o Libertad para los Jordis). Al atardecer, la gente se reunió en silencio en las calles de Catalunya portando velas encendidas. En Barcelona, donde la policía local estima que se reunieron 200,000 personas, la manifestación silenciosa fue, para muchos, de gran emotividad. Mientras sigan las maniobras políticas, también seguirán las manifestaciones teatrales en Catalunya.